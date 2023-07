Vielseitig einsetzbar: So tragen wir Jumpsuits

Selbst ist die Frau

Nach dem ganzen Loblied noch ein kleiner Hinweis, der beim Tragen eines Jumpsuits zu beachten ist: Auf der Toilette muss man sich halb ausziehen. Darum beim Kauf ausprobieren, ob das Kleidungsstück auch ohne Hilfe problemlos an- und abgezogen werden kann. Ein kleiner Knopf am Rücken oder Knöpfe vorne beim Ausschnitt sind eigens händelbar und darum kein Hindernis, um darauf zu verzichten. Wäre doch zu schade, in der Bar auf den zweiten Drink zu verzichten, nur um zu verhindern, dass wir nicht aufs Klo müssen ... Prost, auf den Einteiler!