Der Abgang kommt nicht ganz überraschend. Auch wenn Viard eine brave Schülerin war, die die Jahresumsätze zum Ansteigen brachte. Während ihrer Amtszeit stiegen sie auf 19,7 Milliarden Dollar an – ein Zuwachs von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Schaffte sie es nicht, das Hause Chanel zu verjüngen, wie es von ihr erhofft wurde. Sie nahm den Shows etwas die Theatralik, für die ihr Lehrmeister Lagerfeld bekannt war, und schraubte noch an ein paar anderen Schrauben, doch die grosse Veränderung blieb aus. Bei Chanel in Erinnerung bleibt Virgine Viard mit ihren Variationen an Shorts und ihrer Vorliebe für die 1980er-Silhouetten.