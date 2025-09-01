Wenn die Gondeln im Abendlicht schaukeln und die Blitzlichter den Canal Grande erhellen, beginnt in Venedig die wohl glamouröseste Symbiose aus Kino und Couture. Die Filmfestspiele ziehen Stars, Designer und Cineasten gleichermassen in die Lagunenstadt – ein roter Teppich, der mehr Laufsteg als Premiere ist, und Premieren, die oft wie Modeinszenierungen wirken. Zwischen stehenden Ovationen, schimmernden Roben und der Magie der Lagune wird deutlich: In Venedig spielt das Kino niemals allein die Hauptrolle.
Cate Blanchett zeigt: Mode-Recycling ist roter-Teppich-tauglich. Ihr wiederverwertetes Armani-Privé-Kleid hat auf den roten Teppich von «La Grazia» mehr Applaus bekommen als manche Festivalfilme.
Emma Stone setzte auf ein raffiniertes Louis-Vuitton-Kleid: ein klassisches LBD (Little Black Dress) mit asymmetrischer Spitze, das Eleganz und Modernität verbindet. Accessoires wie Manolo-Blahnik-Heels, goldene Armspange und Mini-Bag machten den Look zum Festival-Highlight.
Jacob Elordi verdrückte Tränen bei der «Frankenstein»-Premiere und brachte Gucci gleich mit aufs Podium: schwarzer Anzug, dramatischer Kragen, mehr Pathos als so mancher Monolog. Standing Ovation? Auch fürs Outfit.
Tilda Swinton verwandelt den roten Teppich von «La Grazia» in eine monochrome Stilgeschichte – Chanel in Schwarz und Weiss, getragen mit jener leisen Grandezza, die lauter wirkt als jedes Glitzerkleid.
Heidi Klum und Tochter Leni lieferten das Duo-Statement des Abends – im Kern gleiche Silhouette, aber völlig kontrastierende Farben. Beide trugen auf dem «La Grazia» red carpet massgeschneiderte Corset-Gowns von Intimissimi – offizieller Festival-Sponsor.
Alicia Silverstone am 31. August: Statt Black Dress setzt sie auf sommerliche Leichtigkeit – im fliessenden weissen Prada-Kleid mit sanfter Eleganz auf dem Bugonia-Teppich.
Kim Kardashian schaffte es, den Dogenpalast zur Kulisse für einen Insta-Post zu machen. Schwarzer Bodycon, XXL-Sonnenbrille, Lippen im Hochglanz-Look. Renaissance trifft Reality-TV.
Ein traumhaftes Kleid, ein roter Teppich – und dann der Wind. Monica Barbaro meisterte auf dem «After the Hunt» red carpet eine «Wind-Mode-Panne» mit mehr Würde als so mancher Festivaljurypräsident seine Laudatio. Ergebnis: viraler Glamour.
Julia Roberts zeigt’s erneut: Ein massgefertigtes Atelier-Versace von Dario Vitale in Marine, mit optischer Illusion gestickt auf dem «After the Hunt» red carpet– Understatement mit Wow-Faktor. Minimalistisch, aber absolut memorable.
Bei ihrem Venedig-Debüt überraschte Julia Roberts mit einem entspannten, aber pointierten Look: Bermuda-Shorts, weisse Strickjacke mit dem Porträt von Regisseur Luca Guadagnino, dazu Celine-Bag und Oversized-Sonnenbrille. Ein genialer Mix aus Coolness und Hommage.