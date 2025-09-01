Wenn die Gondeln im Abendlicht schaukeln und die Blitzlichter den Canal Grande erhellen, beginnt in Venedig die wohl glamouröseste Symbiose aus Kino und Couture. Die Filmfestspiele ziehen Stars, Designer und Cineasten gleichermassen in die Lagunenstadt – ein roter Teppich, der mehr Laufsteg als Premiere ist, und Premieren, die oft wie Modeinszenierungen wirken. Zwischen stehenden Ovationen, schimmernden Roben und der Magie der Lagune wird deutlich: In Venedig spielt das Kino niemals allein die Hauptrolle.