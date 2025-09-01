Teilen

Wenn der rote Teppich zum Laufsteg und die Lagune zur Bühne wird: Venedig liefert Glamour im Breitbandformat. Die 82. Venedig Filmfestspiele verwandeln vom 27. August bis zum 6. September die Serenissima in eine Bühne, auf der Schauspieler und Designer gleichermassen im Rampenlicht stehen.

George Clooney and Amal Clooney auf dem roten Teppich für «Jay Kelly» beim 82. Filmfestival von Venedig. (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

George Clooney and Amal Clooney auf dem roten Teppich für «Jay Kelly» beim 82. Filmfestival von Venedig. (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

Getty Images
Valeska Jansen
Valeska Jansen

Wenn die Gondeln im Abendlicht schaukeln und die Blitzlichter den Canal Grande erhellen, beginnt in Venedig die wohl glamouröseste Symbiose aus Kino und Couture. Die Filmfestspiele ziehen Stars, Designer und Cineasten gleichermassen in die Lagunenstadt – ein roter Teppich, der mehr Laufsteg als Premiere ist, und Premieren, die oft wie Modeinszenierungen wirken. Zwischen stehenden Ovationen, schimmernden Roben und der Magie der Lagune wird deutlich: In Venedig spielt das Kino niemals allein die Hauptrolle.

Cate Blanchett auf dem roten Teppich von «La Grazia». (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Cate Blanchett (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Getty Images

Cate Blanchett zeigt: Mode-Recycling ist roter-Teppich-tauglich. Ihr wiederverwertetes Armani-Privé-Kleid hat auf den roten Teppich von «La Grazia» mehr Applaus bekommen als manche Festivalfilme.

TOPSHOT - US actress Emma Stone arrives at the 82nd Venice International Film Festival at Venice Lido, on August 28, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Emma Stone (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

AFP via Getty Images

Emma Stone setzte auf ein raffiniertes Louis-Vuitton-Kleid: ein klassisches LBD (Little Black Dress) mit asymmetrischer Spitze, das Eleganz und Modernität verbindet. Accessoires wie Manolo-Blahnik-Heels, goldene Armspange und Mini-Bag machten den Look zum Festival-Highlight.

VENICE, ITALY - AUGUST 30: Jacob Elordi attends the "Frankenstein" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 30, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Jacob Elordi  (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Getty Images

Jacob Elordi verdrückte Tränen bei der «Frankenstein»-Premiere und brachte Gucci gleich mit aufs Podium: schwarzer Anzug, dramatischer Kragen, mehr Pathos als so mancher Monolog. Standing Ovation? Auch fürs Outfit.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Tilda Swinton attends the "La Grazia" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Tilda Swinton (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Getty Images

Tilda Swinton verwandelt den roten Teppich von «La Grazia» in eine monochrome Stilgeschichte – Chanel in Schwarz und Weiss, getragen mit jener leisen Grandezza, die lauter wirkt als jedes Glitzerkleid.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Heidi Klum and Leni Klum attend the "La Grazia" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Heidi Klum und Tochter Leni (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Getty Images

Heidi Klum und Tochter Leni lieferten das Duo-Statement des Abends – im Kern gleiche Silhouette, aber völlig kontrastierende Farben. Beide trugen auf dem «La Grazia» red carpet massgeschneiderte Corset-Gowns von Intimissimi – offizieller Festival-Sponsor.

VENICE, ITALY - AUGUST 28: Alicia Silverstone attends the "Bugonia" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 28, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Alicia Silverstone (Photo by Daniele Venturelli/WireImage)

Getty Images

Alicia Silverstone am 31. August: Statt Black Dress setzt sie auf sommerliche Leichtigkeit – im fliessenden weissen Prada-Kleid mit sanfter Eleganz auf dem Bugonia-Teppich.

VENICE, ITALY - AUGUST 28: Kim Kardashian is seen at the 82nd Venice International Film Festival on August 28, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)

Kim Kardashian (Photo by Stefano Mazzola/GC Images)

GC Images

Kim Kardashian schaffte es, den Dogenpalast zur Kulisse für einen Insta-Post zu machen. Schwarzer Bodycon, XXL-Sonnenbrille, Lippen im Hochglanz-Look. Renaissance trifft Reality-TV.

VENICE, ITALY - AUGUST 29: Monica Barbaro attends the "After The Hunt" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 29, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Monica Barbaro (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Getty Images

Ein traumhaftes Kleid, ein roter Teppich – und dann der Wind. Monica Barbaro meisterte auf dem «After the Hunt» red carpet eine «Wind-Mode-Panne» mit mehr Würde als so mancher Festivaljurypräsident seine Laudatio. Ergebnis: viraler Glamour.

VENICE, ITALY - AUGUST 29: Julia Roberts attends the "After The Hunt" red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 29, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Julia Roberts (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Getty Images

Julia Roberts zeigt’s erneut: Ein massgefertigtes Atelier-Versace von Dario Vitale in Marine, mit optischer Illusion gestickt auf dem «After the Hunt» red carpet– Understatement mit Wow-Faktor. Minimalistisch, aber absolut memorable.

VENICE, ITALY - AUGUST 27: Julia Roberts is seen arriving into Venice ahead of the 82nd Venice International Film Festival 2025 on August 27, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

Julia Roberts (Photo by Jacopo Raule/GC Images)

GC Images

Bei ihrem Venedig-Debüt überraschte Julia Roberts mit einem entspannten, aber pointierten Look: Bermuda-Shorts, weisse Strickjacke mit dem Porträt von Regisseur Luca Guadagnino, dazu Celine-Bag und Oversized-Sonnenbrille. Ein genialer Mix aus Coolness und Hommage.

Von Valeska Jansen vor 55 Minuten
