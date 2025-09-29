Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Style
  3. Fashion
  4. So wild war die Milan Fashion Week
MFSW

Von Gucci bis Devil wears Prada: So wild war die Milan Fashion Week

Mailand beweist mal wieder, warum es Fashion-Metropole Nummer eins ist.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Defilée der Models bei Bottega Veneta, Ready to Wear Spring/Summer 2026. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Defilée der Models bei Bottega Veneta, Ready to Wear Spring/Summer 2026. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Gamma-Rapho via Getty Images

Auf der Milan Fashion Week feiert Bottega Veneta mit Louise Trotters gefeiertem Debüt und Fendi mit farbenfrohem Retro-Vibe die Handwerkskunst in neuer Frische.

Salvatore Ferragamo

Model bei der Salvatore Ferragamo Ready to Wear Spring/Summer 2026 Fashion Show. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Model bei der Salvatore Ferragamo Ready to Wear Spring/Summer 2026 Fashion Show. (Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Gamma-Rapho via Getty Images

Ferragamo mixt 20er-Jahre-Flapper mit modernen Fransen und kräftigem «Chartreuse», während Gucci unter Neu-Kreativdirektor Demna gleich das ganze Runway-Format sprengt und seine Kollektion als cineastisches Lookbook präsentierte.

Trends? Americana-Prep trifft auf italienische Lässigkeit: Poloshirts, Faltenröcke und cleane Blazer mischen sich mit knalligen Farb-Pops. Peep-Toe-Heels sind zurück – diesmal cool gestylt statt konservativ. Street-Style-Stars zeigen, wie man Neutral-Basics mit Bubblegum-Pink oder leuchtendem Türkis aufpeppt.

Für den ultimativen Wow-Moment sorgen Meryl Streep und Stanley Tucci, die als Miranda Priestly und Nigel höchstpersönlich bei Dolce & Gabbana auftreten, ein augenzwinkernder Vorgeschmack auf den kommenden Devil Wears Prada-Sequel. Mailand? Definitiv im Modemärchen-Modus.

Bei Dolce & Gabbana gesichtet, Meryl Streep aka Miranda Priestly and Stanley Tucci. Photo: Cinzia Camela. Milan Metropol Italy Copyright: xCinziaxCamelax/xLiveMediax LPN_2050488

Bei Dolce & Gabbana gesichtet, Meryl Streep aka Miranda Priestly and Stanley Tucci. Photo: Cinzia Camela. Milan Metropol Italy Copyright: xCinziaxCamelax/xLiveMediax LPN_2050488

imago/Gruppo LiveMedia

Hommage an Giorgio Armani auf grosser Bühne

Giorgio Armani Fashion Show Spring/Summer 2026 als Hommage an den kürzlich verstorbenen Designer. (Photo by Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images)

Giorgio Armani Fashion Show Spring/Summer 2026 als Hommage an den kürzlich verstorbenen Designer. (Photo by Aitor Rosas Sune/WWD via Getty Images)

WWD via Getty Images

Am Sonntag blickt die ganze Modewelt nach Mailand, wo Armani seine letzte Kollektion präsentiert, eine Show voller Emotionen und Eleganz. Schauplatz ist die Pinacoteca di Brera, wo Models über einen von Laternen erleuchteten Laufsteg schreiten, begleitet von den sanften Klavierklängen Ludovico Einaudis.

Die Looks zeigen Armanis typische Handschrift: fliessende Schnitte, edle Materialien und eine Farbpalette aus Beige, Grau und Blau. Spannend sind auch kleine Twists wie Taschen an Abendkleidern, praktisch und stylish zugleich.

Im Publikum sitzen Stars wie Cate Blanchett, Richard Gere und Spike Lee, die dem Designer Tribut zollen. Am Ende gibt es Standing Ovations für sein Team, das die kreative Arbeit künftig fortführt.

Die Show wirkt wie ein stilles Vermächtnis: zeitlos, schlicht und doch beeindruckend, genau das, wofür Armani immer stand.

Von Valeska Jansen vor 3 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Fashion
#Mode
#Prada
#Fendi
#Bottega Veneta
#Dolce & Gabbana
Mehr anzeigen