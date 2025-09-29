Am Sonntag blickt die ganze Modewelt nach Mailand, wo Armani seine letzte Kollektion präsentiert, eine Show voller Emotionen und Eleganz. Schauplatz ist die Pinacoteca di Brera, wo Models über einen von Laternen erleuchteten Laufsteg schreiten, begleitet von den sanften Klavierklängen Ludovico Einaudis.