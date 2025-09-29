Auf der Milan Fashion Week feiert Bottega Veneta mit Louise Trotters gefeiertem Debüt und Fendi mit farbenfrohem Retro-Vibe die Handwerkskunst in neuer Frische.
Salvatore Ferragamo
Ferragamo mixt 20er-Jahre-Flapper mit modernen Fransen und kräftigem «Chartreuse», während Gucci unter Neu-Kreativdirektor Demna gleich das ganze Runway-Format sprengt und seine Kollektion als cineastisches Lookbook präsentierte.
Trends? Americana-Prep trifft auf italienische Lässigkeit: Poloshirts, Faltenröcke und cleane Blazer mischen sich mit knalligen Farb-Pops. Peep-Toe-Heels sind zurück – diesmal cool gestylt statt konservativ. Street-Style-Stars zeigen, wie man Neutral-Basics mit Bubblegum-Pink oder leuchtendem Türkis aufpeppt.
Für den ultimativen Wow-Moment sorgen Meryl Streep und Stanley Tucci, die als Miranda Priestly und Nigel höchstpersönlich bei Dolce & Gabbana auftreten, ein augenzwinkernder Vorgeschmack auf den kommenden Devil Wears Prada-Sequel. Mailand? Definitiv im Modemärchen-Modus.
Hommage an Giorgio Armani auf grosser Bühne
Am Sonntag blickt die ganze Modewelt nach Mailand, wo Armani seine letzte Kollektion präsentiert, eine Show voller Emotionen und Eleganz. Schauplatz ist die Pinacoteca di Brera, wo Models über einen von Laternen erleuchteten Laufsteg schreiten, begleitet von den sanften Klavierklängen Ludovico Einaudis.
Die Looks zeigen Armanis typische Handschrift: fliessende Schnitte, edle Materialien und eine Farbpalette aus Beige, Grau und Blau. Spannend sind auch kleine Twists wie Taschen an Abendkleidern, praktisch und stylish zugleich.
Im Publikum sitzen Stars wie Cate Blanchett, Richard Gere und Spike Lee, die dem Designer Tribut zollen. Am Ende gibt es Standing Ovations für sein Team, das die kreative Arbeit künftig fortführt.
Die Show wirkt wie ein stilles Vermächtnis: zeitlos, schlicht und doch beeindruckend, genau das, wofür Armani immer stand.