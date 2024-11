Was bedeutet Mode für Sie? Sie haben erwähnt, dass Mode Ihre Familie ist.

Mein Vater Paul van Ravenstein war ein Fotograf, der in den 70er Jahren in New York arbeitete. Seine Schwester, meine Tante Apollonia, war ein Model; meine Mutter und meine Tante waren beste Freundinnen und arbeiteten zusammen. Aber was ich wirklich meine, ist, dass ich eins bin mit allen, die kreativ sind und danach streben, die Welt durch Schönheit zu verbessern und das Leben schöner zu machen. Wir schwingen auf einer Frequenz aus reiner Leidenschaft und Liebe – eine wahre Gemeinschaft aus Freundschaft und Community.