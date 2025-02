Was ist wichtiger bei einem Ski-Outfit: Funktionalität oder Design?

Für mich ist es eine Fifty-fifty-Entscheidung. Ich mag es nicht, wenn Kleidung stylish ist, aber nach kurzer Zeit schon Verschleisserscheinungen zeigt, vor allem, wenn sie in einem so fordernden Umfeld genutzt wird wie bei mir. In dieser Saison ist mein Lieblingsmodell die Shell-Hose von Jean-Michel Basquiat in Kombination mit der schwarzen Jacke. Aber auch die Bomberjacke ist ein richtig cooles Teil – diese trage ich sehr oft in meiner Freizeit.