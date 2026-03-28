Warum der All-Over-Look immer geht

Neben Denim tauchen im Herbst auch zwei weitere Stoffe immer wieder auf. Zum einen wäre da Leder – Überraschung! Klar, Lederjacken sind nichts Neues. Sich in volle Ledermontur zu werfen, dann schon eher. Gut, der Look ist wohl eher was für die mutigen Fashionqueens unter euch. Wer es etwas weniger auffällig und sanfter mag, der kann auch zum All-Over-Look in Cord greifen. Der weiche Stoff mit dem typischen Rippmuster hält uns zudem warm und passt tip top in die Herbstgarderobe.