Warum die Bootcut Jeans gekommen ist, um zu bleiben

Sie ist der Klassiker unter den Jeans: die Bootcut. Mit oben engem, unten ausgestelltem Bein ist der Schnitt seit jeher ein Basic im Schrank jeden Geschlechts. Wie es ihr Name verrät, lässt sich unter ihr easy peasy der Stiefel verstecken. Warum zur Hölle man den überdecken sollte? Dabei handelt es sich um ein Prinzip, das seinen Ursprung im 19. Jahrhundert findet. Nachdem Levi Strauss und Jacob Davis 1873 die erste gerade Hose aus Denim entwickelt hatten, dauerte es nicht lange, bis das robuste Piece bei den amerikanischen Farmarbeitern ankam. Weil deren massive Boots mit dem klassischen, geraden Schnitt kollidierten, entwickelte man bald eine Jeans, deren Bein weiter war – und sich schützend über den Schaft der Stiefel legte.