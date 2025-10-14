Warum Preppy immer geht

Lebensstil in Dauerschleife

In den 1950er-Jahren begann sich der Preppy-Stil zu etablieren – damals ging es aber nicht nur um eine Mode, sondern um die Darstellung des Lebensstils einer privilegierten Schicht, die sich selbst genügt und sich visuell abgrenzen möchte. Man denke an das 1951 erschienene Buch «Der Fänger im Roggen» von J. D. Salinger – da prügelt sich der Protagonist mit Kommilitonen um eine Jacke. In den späten 1960er-Jahren setzte Hollywood dem Stil ein erstes Denkmal – in «Die Reifeprüfung» spielte Dustin Hoffman den Studenten Benjamin Braddock, stets adrett gekleidet. In den 1980er-Jahren erlebte der Look ein wuchtiges Revival – Preppy war das Stilkonzept der damals tonangebenden Popper, die ein Flair für Schuluniformen, am liebsten mit dem gestickten Abzeichen einer Elite-Uni auf der Brusttasche des Blazers, weisse Socken, Chinos und Boat Shoes hatten. Das Handbuch dazu schrieb Lisa Birnbach 1980 mit «The Official Preppy Handbook», eine tolle cineastische Würdigung dazu gabs 1989 in «Dead Poets Society» mit Robin Williams und Ethan Hawke. Das nächste Revival folgte 2013 mit dem Remake von «The Great Gatsby» mit Leonardo DiCaprio – die Mode reagierte erneut heftig auf diese klassische Preppy-Romanze.