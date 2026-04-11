Warum Stil-Ikonen heute fehlen und wir so suchen

Ganz anders 1994, als Tom Ford Kreativdirektor bei Gucci wurde. Alle waren verrückt nach den Samt-Hosenanzügen und halb offenen Blusen des exzentrischen Designers aus Texas. Das Gucci-Logo wurde zu einem Sexsymbol, das G zierte Armbanduhren, sogar Unterwäsche. Heute bemüht sich Gucci, den Kult wiederzubeleben, jüngst mit Designer Demna. Aber ohne neue kreative Überraschungen funktioniert die Referenz an die Vergangenheit nicht. Tom Ford lancierte 2005 sein eigenes Label, konnte dort aber keinen einzigen Fashion-Moment mehr produzieren. 2024 hat er das Designzepter an Haider Ackermann übergeben, sitzt selber nur noch in der Front Row seiner Shows. Sinnigerweise sagte Ackermann: «Tom war das Nachtleben, ich bin der Morgen danach.» Einer, der wenig Licht bringt.