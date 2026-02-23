Was macht man mit Jeansflicken?

Wir reden von Patchwork-Familien, predigen Upcycling und neue Lebensformen. Wir flicken zusammen, was ursprünglich nicht zusammengehört: Geschwister, Stoffe, Geschlechter. Reden wir vom textilen Patchwork, geht es dabei um die Wiederverwertung von Materialien, die ganz im Zeichen der Ressourcenschonung steht. Übrigens ist das Ganze auch eine 1A-Gelegenheit, eure hier und da schon durchgescheuerte Lieblingsjeans wieder back ins Game zu holen. Die Löcher oder Risse mit dunklerem oder hellerem Denim übernähen, schon wird aus der alten Bux ein quasi neues Trend-Teil. Wer faul oder nicht handfertig ist, kauft eins von der Stange. Wir verraten es keinem.