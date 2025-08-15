Was statt Denim-Shorts jetzt angesagt ist

Denim-Shorts gehören seit Jahren zur Sommergarderobe wie das Eis zur Waffel. Doch selbst Klassiker dürfen mal eine Pause einlegen. Wer Jahr für Jahr auf kurze Jeans-Shorts setzt, merkt irgendwann: So richtig bequem sind sie eigentlich nicht. Der feste Stoff kann in der Hitze unangenehm auf der Haut kleben, die Bewegungsfreiheit lässt oft zu wünschen übrig, und der Look wirkt schnell eintönig. Die gute Nachricht: Es gibt jede Menge stilvolle Alternativen, die luftiger, bequemer – und mindestens genauso sommerlich sind.
Boho-Maxiröcke
Maxiröcke im Boho-Stil feiern ihr grosses Revival – und sind der perfekte Gegenpol zu knappen Jeans-Shorts. Meist aus Baumwolle oder Leinen gefertigt, umspielen sie luftig die Beine und lassen genug Raum für Bewegung und Leichtigkeit. Besonders angesagt: Modelle mit Volants, floralen Prints oder Stickereien. Ob mit Statement-Top und Sandalen für den Festival-Vibe oder ganz casual mit T-Shirt und Sneakern – der Boho-Rock ist ein echter Styling-Allrounder.
Bermuda-Shorts bzw. Jorts
Wer es etwas eleganter mag, greift diesen Sommer zu Bermuda-Shorts – allerdings in der massgeschneiderten Variante. Die knieumspielenden Hosen sind ein stilvoller Kompromiss zwischen Shorts und Anzughose. Im Büro funktionieren sie hervorragend mit Blazer und Loafer, in der Freizeit mit Crop-Top und flachen Sandalen. Pluspunkt: Durch ihren Schnitt bieten sie mehr Bewegungsfreiheit und sind trotzdem citytauglich.
Cargo-Midiröcke
Zurück aus den 2000ern und cooler denn je: Cargo-Röcke in Midilänge. Sie vereinen funktionale Elemente wie grosse Taschen mit einer femininen Silhouette. Wer den Y2K-Vibe komplett ausleben will, kombiniert den Rock mit Baby-Tee und Plateauschuhen. Für einen erwachseneren Look sorgen hingegen Bluse, Heels und Goldschmuck. Ideal für alle, die sich zwischen Utility-Style und Romantik nicht entscheiden wollen.
Caprihosen
Das Comeback einer 2000er-Ikone: Capris sind zurück – und wirken heute frischer denn je. Die wadenlangen Hosen sind perfekt für Tage, an denen Shorts zu kurz, aber lange Hosen zu heiss sind. Besonders in leichten Stoffen wie Leinen oder Baumwollstretch überzeugen sie mit Komfort und Eleganz. Gestylt mit Bootcut-Bluse und Kitten Heels ergibt sich ein moderner Office-Look mit Retro-Touch.
Miniröcke
Der Minirock behauptet sich weiterhin als Sommer-Essential. Ob in Faltenoptik, als Wickelrock oder aus Leinen – erlaubt ist, was gefällt. Besonders angesagt sind Modelle mit Muster, zum Beispiel in Karo, Blümchen oder Streifen. Fürs Date-Night-Outfit einfach mit Seidentop und Heels kombinieren, für den Tageslook mit Sneakern und Shirt. Ein echter Allrounder, der den Sommer versüsst.
Leinen-Microshorts
Wenn die Temperaturen steigen, darf auch das Outfit kürzer werden. Microshorts aus Leinen sind das ultimative Piece für heisse Tage. Das atmungsaktive Material sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, der Schnitt lässt viel Beinfreiheit. Besonders cool wirkt der Look mit Oversized-Shirt und Sonnenbrille – oder abends mit Blazer als Stilbruch. Tipp: Neutrale Farben wie Beige, Sand oder Creme wirken edel und sind vielseitig kombinierbar.