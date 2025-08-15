Was statt Denim-Shorts jetzt angesagt ist

Denim-Shorts gehören seit Jahren zur Sommergarderobe wie das Eis zur Waffel. Doch selbst Klassiker dürfen mal eine Pause einlegen. Wer Jahr für Jahr auf kurze Jeans-Shorts setzt, merkt irgendwann: So richtig bequem sind sie eigentlich nicht. Der feste Stoff kann in der Hitze unangenehm auf der Haut kleben, die Bewegungsfreiheit lässt oft zu wünschen übrig, und der Look wirkt schnell eintönig. Die gute Nachricht: Es gibt jede Menge stilvolle Alternativen, die luftiger, bequemer – und mindestens genauso sommerlich sind.