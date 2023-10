Später, in den 1980er-Jahren, bestimmte eine blutjunge Frau mit ihren Auftritten den Modestil in einem nie dagewesenen Mass: Kate Moss. Eine Kampagne für Unterwäsche von Calvin Klein genügte, um die damals 18-Jährige in den Modelolymp zu katapultieren – das, obwohl Kate Moss mit ihren 1 Meter 70 eigentlich zu klein für das Modelbusiness ist. Mütter und Töchter wollen den Stil dieser dünnen, fast düster wirkenden jungen Frau übernehmen. Bis heute: Keine trägt Skinny Jeans, Heels und Oversize-Pullis so stilvoll wie Kate. Und überzeugt mit ihrer modischen Lieblingskombination: Shorts, T-Shirt, Gilet und Boots. Ihre Aufmachung, an der Grenze zu Porn-Chic, ist in den 90er-Jahren die Antwort auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen.