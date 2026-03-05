Waschmaschine oder Handwäsche?

Wolle und Seide

Irgendwie gemein – da investiert man schon in ein Produkt aus Naturfaser und dann wird es einem bei der Pflege auch noch besonders schwer gemacht. Im Gegenteil zu Kleidung aus synthetischen Materialien hat die aus Wolle oder Seide absolut nichts in einer Waschmaschine verloren. Warum? Bei zu heissem Wasser und unnötig hoher Umdrehung gehen die Fasern ein und verändern ihre Struktur. Wer keine Zeit für eine Handwäsche hat, geht lieber anders auf Nummer sicher und gibt die guten Stücke in der Reinigung des Vertrauens ab.