Waschmaschine oder Handwäsche?

Jap, der Wäschekorb quillt gefühlt täglich über. Aber jedes einzelne Teil von dort einfach in die Maschine verfrachten? Wäre so schön unkompliziert, oder? Aber nutzt lieber die ganze zusätzliche Zeit, um eure Lieblingsstücke sorgsam mit der Hand zu waschen. Denn: Nicht alles überlebt den schwungvollen Schleudergang in der Trommel.
Es folgt eine Schwarze Liste an Dingen, die in der Maschine nichts zu suchen haben – und somit eure Zeit und ungeteilte Aufmerksamkeit bei der Handwäsche benötigen …
Wolle und Seide
Irgendwie gemein – da investiert man schon in ein Produkt aus Naturfaser und dann wird es einem bei der Pflege auch noch besonders schwer gemacht. Im Gegenteil zu Kleidung aus synthetischen Materialien hat die aus Wolle oder Seide absolut nichts in einer Waschmaschine verloren. Warum? Bei zu heissem Wasser und unnötig hoher Umdrehung gehen die Fasern ein und verändern ihre Struktur. Wer keine Zeit für eine Handwäsche hat, geht lieber anders auf Nummer sicher und gibt die guten Stücke in der Reinigung des Vertrauens ab.
Lingerie aus Spitze
Selbiges gilt für eure heiss geliebte Spitzenunterwäsche. Vor allem das Schleudern tut dem BH ganz und gar nicht gut. Die Bügel verbiegen und bohren sich im schlimmsten Fall sogar durch den Stoff. Eine Reinigung beim Spezialisten ist hier aber fast nicht nötig, eure Dessous könnt ihr ganz easy im Lavabo oder einer grossen Schüssel in warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel einweichen und später ausspülen.
Sneaker mit Lederanteil
Stoffschuhe können bedenkenlos in die Trommel gesteckt werden. Sobald sich aber Details aus Leder daran befinden, ist der Waschgang in der Maschine leider tabu. Leder kann in heissem Wasser schrumpfen und der Schuh sich dadurch verformen. Verschmutzungen lieber mit einem feuchten Tuch und etwas Schuhreiniger von Hand entfernen. Das geht ganz fix, versprochen.
Teppiche
Es ist so herrlich einfach, den Badezimmerteppich bei 90 Grad in die Maschine zu stopfen und ihn nach eineinhalb Stunden tadellos herauszuholen. Wirklich gut tut das der Matte nicht. Besonders die Anti-Rutsch-Noppen, die oft aus Kautschuk bestehen, leiden extrem unter der maschinellen Reinigung. Und wer will schon auf dem Teppich ausrutschen, wenn er morgens aus der Dusche kraxelt? Eben, niemand. Auch hier eher eine Handwäsche mit langer Einweichzeit angehen.