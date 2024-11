Weisse Spitze, ursprünglich ein Must-have der Frühlings- und Sommermode 2024, bleibt auch im Herbst angesagt. Sie vereint Romantik mit einer modernen Note und lässt sich vielseitig in den Alltagslook integrieren. Wer glaubt, Spitze sei nur etwas für laue Sommernächte, wird überrascht sein: Sie bringt auch in der kühleren Jahreszeit frischen Wind in die Garderobe.