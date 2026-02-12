Weisse Stiefel richtig kombinieren – auch im Winter

Weniger ist mehr

Erste Styling-Regel: Keep it simple! Vermeidet zu den weissen Heels bunte Muster und auffällige Verzierungen. Das Gleiche gilt für glänzende Stoffe. Haltet euch an matte Textilien, damit ihr schon mal auf der sicheren Seite seid. Wie weisse Sneaker – nur in eleganter Version – lieben wir weisse Stiefel zu Jeans. Lasst aber die zerrissene Version im Schrank und greift zu einer Straight-Leg-Variante. Diese Kombination ist für alle «Beginner» geeignet und garantiert alltagstauglich. Wenn ihr dazu noch ein weiteres weisses Teil kombiniert, zum Beispiel eine Tasche oder ein T-Shirt, gibt das dem Outfit einen harmonischen Gesamtlook. Mögt ihr es auffällig und wollt die weissen Stiefel alleine im Rampenlicht strahlen lassen, bleibt bei Oberteil und Hose dezent.



Auch zu monochromen Looks sind weisse Stiefel ein Traum. Sie sorgen für einen weichen Übergang, wo schwarze Boots einen zu krassen Kontrast bilden würden. Hosenanzüge in Pastellfarben schreien geradezu nach den weissen Tretern, die das Outfit abrunden. Wer etwas mutiger ist, trägt die hellen Stiefel zu einem All-White-Look. Hier stechen sie nicht einzeln heraus, sondern schleichen sich gekonnt neben weissen Jeans und beigem Pullover ins Gesamterscheinungsbild. Jetzt im Herbst holen sie Braun und Tannengrün ins Team der Naturfarben und sollten in keiner Garderobe mehr fehlen.