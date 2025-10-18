Nie mehr frieren

Weite Lederhosen sind das Trend-Piece der Saison

Ob wir es nun wollen oder nicht: Die Tage werden kälter. Gegen was wir unseren Sommerrock im Herbst am besten eintauschen? Die Lederhose! Keine Sorge, das hat weder was mit dem Oktoberfest, noch mit einer Harley Davidson zu tun. Wir zeigen, in welcher Form sie in dieser Saison zum absoluten Must-Have wird.