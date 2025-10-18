Weite Lederhosen sind das Trend-Piece der Saison

Jede Saison gibt es doch dieses eine Teil, das wir unbedingt brauchen. Warum? Weil man es so vielseitig einsetzen kann wie kaum ein anderes und es unseren Look gleichzeitig im Handumdrehen aufwertet.
Dieses Jahr wäre das besagte Piece die Lederhose. Für die ein oder andere Modebegeisterte an sich vielleicht nichts Neues, ABER: In dieser Saison überrascht die Hose in einer völlig anderen, neuen Passform. Statt engem Schnitt wollen wir jetzt nämlich mehr Sauerstoff am Bein und greifen zu Wide-Leg Trousers.
Im Alltag lässt sich das Trendteil ganz einfach mit T-Shirt, Bluse, Sweater oder passendem Lederhemd kombinieren.
Warum die weite Lederhose neben ihrer edlen Optik auch mit jeder Menge Können überzeugt? Wir hätten da drei ziemlich gute Gründe für euch:
- Leder ist deutlich luftundurchlässiger als andere Stoffe. So hält die Hose uns auch an besonders stürmischen Herbsttagen warm.
- Wir bleiben trocken. Denn auch Regenschauer können uns bei diesem Material nicht viel anhaben.
- Dieses Beinkleid ist Tollpatsch-sicher. Wer beim Lunch mal wieder kleckert, kann das Malheur ganz einfach mit einem feuchten Tuch beseitigen.