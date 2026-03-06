Welche 3 Frisuren sehen mit Mütze cool aus?

Ach, da werden wir fast etwas nostalgisch. Wetten, dass ihr diese Frisur in der Schulzeit am meisten getragen habt? Von der Mama mit ganz viel Mühe und Liebe geflochten – oder im Stress, weil ihr mal wieder rumgetrödelt habt. Mittlerweile müssen wir leider selbst Hand anlegen. Die Frisur ist perfekt geeignet, wenn der Ansatz schon leicht fettig ist, aber keine Zeit mehr bleibt, unter die Dusche zu springen. Haare flechten, Mütze auf, und schon seht ihr aus, als hättet ihr einen total entspannten Morgen gehabt. Influencerin Negin Mirsalehi gibt ihrem Outfit mit den zwei Zöpfen unter der Mütze einen verspielten Touch. Damit das Ganze aber nicht zu kindlich wirkt, trägt sie einen dunklen, lässigen Pullover und graue Stoffhosen. Hut – äh, Mütze ab!

2. Tiefer Rossschwanz