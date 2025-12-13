So ein Stiefel ist ja oft ein Lebensretter. Der hält die Füsse warm und trocken und sieht im Falle der dicken Chunky Boots – der chiceste Klotz, den man am Bein tragen kann – auch noch bombig aus. Die Stiefel sind trotz ihres Fames herrlich umgänglich. Sie fühlen sich quasi überall wohl: zum nackten Bein ebenso wie zum bekleideten. Zum flatternden Kleid genauso wie zur Leggings, der Jogginghose, der Stoffhose mit Bundfalte und natürlich zum Kleiderschrank-Evergreen Jeans. Der klobige Stiefel ist eine sichere Bank, ein Trend-Basic, das dem Klassiker Denim neues Leben einhaucht, aber auch eine neue Silhouette verleiht.

Soll die Jeans denn in den Schaft oder darf er darüber hinwegschwingen? Welcher Jeans-Schnitt macht trotz dicker Sohle grazile, lange Beine? Wir haben uns im Instagram-Universum umgeschaut und liefern euch nun: den offiziellen Stiefel-Jeans-Guide. Voilà!