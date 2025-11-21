Welche Stiefel sind jetzt im Trend?

Wenn uns draussen so richtig der Wind um die Ohren pfeift und vielleicht sogar noch Regen entgegen peitscht, wollen wir nicht das Leben unsere Sneakers aufs Spiel setzen. Nein, da brauchen wir etwas Robusteres an den Füssen. Eben etwas, mit dem wir nach einem kräftigen Schauer gelegentlich auch mal durch eine Pfütze stolpern dürfen. Werden dabei auch noch unsere Beine perfekt in Szene gesetzt, haben wir den Jackpot geknackt. Auftritt: Stiefel. Und die gibt es diesen Herbst in so vielen angesagten Ausführungen wie nie.