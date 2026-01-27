Teilen

  Welche Mütze welcher Gesichtsform steht
Kopfsache

Welchem Gesicht steht welche Mütze?

Wir wollen einen kühlen Kopf bewahren, keinen unterkühlten kriegen. Und schon gar nicht nach Jahren wie den letzten. Damit die Frage nach der richtigen Mütze uns nicht zusätzlich Zeit und Nerven raubt: hier ein Wegweiser zum passenden Modell.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 10: Emili Sindlev wears beret, blue button shirt, denim jeans, black bag outside Cos during New York Fashion Week on September 10, 2024 in New York City. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Mützen sind mehr als nur praktisch. Siehe oben.

Mit Kopfbedeckungen ist es im Grunde wie mit Hosen: Da sucht man ewig nach dem einen Modell, das richtig gut passt und auch richtig gut aussieht. Findet man das ums Verrecken nicht, haben Mützen gegenüber Hosen den Vorteil, dass man auch ohne aus dem Haus kann. Dann kriegt man zwar rote Ohren und eine eiskalte Stirn, aber wer schön sein will, muss leiden. Oder aufmerksam den Mützli-Guide studieren. Auf die Kopfform, fertig, los!

Ein rundes Gesicht braucht ...

... Volumen! Grosse, grob gestrickte Mützen mit möglichst dicker Krempe und Zipfel am Oberkopf verlängern das Gesicht optisch und halten einem etwas volleren Wangenbereich die Waage. Finger und Haare weg von engen Modellen, die tragen bloss zusätzlich auf. So sind Beanies, die auf dem Haaransatz sitzen oder tief in die Stirn gezogen werden können, perfekt. 

PARIS, FRANCE - JANUARY 23: Lisa Aiken is seen wearing beanie, brown fake faux coat outside Elie Saab during Paris Fashion Week - Haute Couture Spring Summer 2019 on January 23, 2019 in Paris, France. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Lisa Aiken mit Beanie.

Ein eckiges Gesicht will ...

... was Schräges! Zu allererst: Was zur Hölle macht ein Gesicht eckig? Wenn Stirn und Kinn etwa gleich breit sind. Das klingt brutal, aber ihr erkennt euch wieder? Macht nix! FliegermützenSchildmützenBerets und alles, was schief auf den Kopf kann, unterbricht die eckige Form des Gesichts. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 09: Caroline Caro Daur is seen wearing black beret, green dress, boots with snake print outside Zimmermann during New York Fashion Week September 2019 on September 09, 2019 in New York City. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Caro Daur mit Beret.

Ein herzförmiges Gesicht liebt ...

... es, was auf die Ohren zu kriegen! Da bei dieser Kopfform die Stirn weit, die Wangenknochen hoch und das Kinn spitz ist, sollte hier die obere Partie kaschiert und mit einer ausladenden Krempe das Kinn optisch verbreitert werden. Wer das hinkriegt? Der Bucket Hat und eine Mütze mit Ohrenklappen.

STOCKHOLM, SWEDEN - FEBRUARY 05: Felicia Akerstrom Ma wearing bucket hat, beige wool coat and Mulberry bag is seen during Stockholm Runway February Autumn Winter 2019 on February 05, 2019 in Stockholm, Sweden. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Felicia Akerstrom Ma mit Bucket Hat.

Ein ovales Gesicht kann ...

... alles! Gratulation. Dieser schmalen Kopfform steht eigentlich jede Kopfbedeckung. Jetzt gilt es, sich zu entscheiden. Wer soll euer Herzblatt sein: Die Beanie, die Pudelmütze, das Beret oder doch der Strick-Turban

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 11: A guest is seen wearing a cream coat, Proenza Schouler bag and fur beanie outside the Proenza Schouler show during New York Fashion Week: Fall/Winter 2019 on February 11, 2019 in New York City. (Photo by Daniel Zuchnik/Getty Images)

Eine Dame mit ovalem Gesicht und Pudelmütze.

