Welchem Gesicht steht welche Mütze?

Mit Kopfbedeckungen ist es im Grunde wie mit Hosen: Da sucht man ewig nach dem einen Modell, das richtig gut passt und auch richtig gut aussieht. Findet man das ums Verrecken nicht, haben Mützen gegenüber Hosen den Vorteil, dass man auch ohne aus dem Haus kann. Dann kriegt man zwar rote Ohren und eine eiskalte Stirn, aber wer schön sein will, muss leiden. Oder aufmerksam den Mützli-Guide studieren. Auf die Kopfform, fertig, los!