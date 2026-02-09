Was tun, wenn das Tragen schmerzhaft ist?

Was man gerne mal vergisst, ist das Überprüfen der Bügel. Diese sollten wirklich erst am Ende der Brust ansetzen und nicht schon an der Seite beim Brustgewebe. Leider ist das oftmals der Fall, was zu unangenehmen Druckstellen führt. Wenn der BH rutscht und deshalb die Haut aufreibt, dann hat er – ob man es glauben will oder nicht – die falsche Grösse. Wenns trotzdem unbedingt dieser eine BH sein muss, dann kann etwas Tape schon mal helfen. Doch wer sich nicht die ganze Zeit um einen rutschenden oder festgeklebten BH kümmern will, der muss wohl los und die richtige Grösse finden.