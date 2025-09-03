Rihanna: Die Queen des Maternity-Chics

Rihanna gilt längst als Pionierin des modernen Schwangerschafts-Stylings. Im Moment erwartet die Sängerin und Unternehmerin ihr drittes Kind. Ihre unangefochtene Philosophie: Der Babybauch ist kein Makel, der versteckt werden muss – sondern das Zentrum eines Looks, der die Schwangerschaft feiert und in Szene setzt. «Ich habe mich einfach geweigert, Umstandsmode zu kaufen», sagte sie 2024 in einem Interview mit der "BBC«. »Was passt, das funktioniert." Diese Haltung sorgt für Schlagzeilen über ihre mutigen Looks mit durchdachten Schnitten, Cut-Outs und transparenten Stoffen, vor allem von Labels wie Alaïa oder Brandon Maxwell.