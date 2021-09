Also die wichtigsten Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst: Nude ist nicht gleich Beige. Und nacktfarben ist Trend. Besonders jetzt, wo wir uns so an den Sommer und wenig Stoff – ergo: mehr Haut – gewöhnt haben, sind an Nacktheit erinnernde Farben eine willkommene Übergangslösung. Je nachdem wie nackt man wirken möchte, kauft man sich einzelne Teile in Nude und kombiniert sie mit was Buntem. Passt nämlich zu allem (Grün, Blau, Rot – you name it). Aber auch im Komplett-Look sind die Farbnuancen strassentauglich und wärmen. Wir haben euch hier die schönsten Nude-Looks der vergangenen Wochen herausgesucht. Zur Inspiration.