Wenn Mode Familiensache wird

Der Name LéLa stammt aus dem Kreolischen von La Réunion, wo ein Teil der Wurzeln der Schwestern liegt: «lé la» – Antwort auf «Comment i lé?» – heisst so viel wie: Ich bin hier. Mir gehts gut. «Das passt zu uns», sagt Anaïs. «Wir sind da und machen unser Ding.» Aktuell haben Larissa und Anaïs drei Modelle im Sortiment. «Im Herbst folgt eine weitere Kollektion», ver- raten die zwei. Produziert wird in einer kleinen Manufaktur in der Türkei, die auf nachhaltige Materialien setzt. «Wir wollten kein Produkt von der Stange, sondern etwas, das wirklich unseren Vibe trifft», erklärt Anaïs. Farben, Stoffe, Knöpfe, Schnitte – jedes Detail stimmen die beiden sorgfältig ab. Die Distanz zwischen Zürich und New York zwingt Anaïs oft dazu, anhand von Fotos oder Videos zu entscheiden, während Larissa vor Ort die Stoffe prüft. Meist sind sich die beiden schnell einig. «Erstaunlich bei zwei so unterschiedlichen Charakteren», sagt Larissa und lacht.