Wer?

Die erste Frage, die sich stellt, lautet: Wen laden wir ein? Ohrringe! Und nicht nur einen – allein feiert schliesslich keiner gern. Bei einer Ear Party tummelt sich mindestens ein verliebtes Pärchen am Hörorgan. Ab drei wird die Fete so richtig wild und somit gut. Im Grunde gilt hier das Motto: The More the Merrier. Ob Stecker, Kreolen, Hänger oder Cuffs – bei der Gästeliste sind wir äusserst tolerant und aufgeschlossen. Die Stimmung am Ohr lebt oft davon, Kreolen und Stecker abwechselnd tanzen zu lassen. Einen Statement-Ohrring in den Mittelpunkt zu rücken, ist ein schöner Move, um die Ear Party harmonisch wirken zu lassen. Ein kleiner Tipp: Eine ungerade Zahl an Gästen, also Ohrringen, ist oft am schönsten.