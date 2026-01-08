Wie bleibt euer Pulli wie neu?

Ein Szenario, das fast jeder kennt: Der Lieblingspulli ist so lange die Nummer Eins im Schrank, bis er das erste Mal in die Wäsche muss. Aus Angst vor den Auswirkungen der Waschmaschine (die kennen wir schliesslich aus Erfahrung), wird das gute Stück dann ganz hinten im Schrank verstaut. Wo es bleibt, bis wir mal wieder ausmisten. Dabei muss das gar nicht sein. Wie wir den Wollpulli auch ohne waschen wieder frisch bekommen?