Er ist ein Visionär. Doch abseits der Modebranche kennen ihn nur wenige. Donald Schneider hat 2004 mit Karl Lagerfeld die erste Designer-Kooperation initiiert, und zwar für H&M, und damit die Modewelt revolutioniert. Den Coup verdankte Schneider vor allem seiner langjährigen Arbeit als Kreativdirektor bei der französischen «Vogue»: In seinen Kontakten war auch die Nummer von Modekaiser Karl Lagerfeld. Nun macht Schneider wieder von sich reden: Er haucht der Kultmarke Elho Freestyle neues Leben ein. Unter anderem bedruckt er seine Kollektion mit der Kunst von Jean-Michel Basquiat. Auf das Enfant terrible der Kunstwelt traf Donald Schneider während seiner Zeit in New York, wo er im Nachtklub Area, dem Nachfolger des wohl bekanntesten Klubs der Welt, dem Studio 54, als Kulissenbauer arbeitete. Mit Elho trifft der 65-jährige Aargauer wieder den Nerv der Zeit. Schon hängen Teile im Schrank von Rihanna und deren Ehemann Asap Rocky.