Wie erhält der Blazer einen Twist?

Tailliert, oversized, oder extra lang als Kleid – Der Blazer durchlebte in den letzten Jahren so manche Transformation. Da kann man als Zuschauer schon mal den Überblick verloren haben. Das sorgte allerdings dafür, dass er vom langweiligen Basic zum Trend-Piece überhaupt aufstieg. Spätestens seit Labels wie Jacquemus das Sakko über den Laufsteg schickten, wich die ursprüngliche Seriosität der Coolness. Fortan war der Blazer nicht mehr nur Büromontur, er fungierte auch als übergrosser, wärmender Überwurf im Alltag. Sogar im harten Lockdown war er für uns da. Er verhalf uns – zu Leggings und Jogginghose – dieses letzte bisschen Kontrolle zu wahren.