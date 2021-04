Wie fade Caprihosen plötzlich rattenscharf werden

Caprihosen sind sowas wie die Underdogs unter den kurzen Hosen. Auf den ersten Blick sind sie nicht die hottesten unter den Pants, denn per definitionem handelt es sich dabei um eng anliegende, am Saum geschlitzte Beinkleider, deren Länge streng geregelt ist: von unterhalb des Knies bis maximal zur Wadenmitte reichen sie – nicht mehr und nicht weniger Stoff, bitte.

In den 50ern war das Geschrei noch gross. Als revolutionär und provokant galt die Caprihose, trat hitzige Diskussionen über Anstand und die Moralvorstellungen der Jugendlichen los. Während man sie mindestens beim Sonnenbaden trug, schockt uns mehr als ein halbes Jahrhundert später gar nichts mehr. An Strand, Pool und See legt man nach Emily Ratajkowski'scher Manier so gut wie alles frei und ein heisses Höschen bringt man nicht mit braven Caprihosen-Ikonen wie Audrey Hepburn in Verbindung. Aber wie sagt man so schön: