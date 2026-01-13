Wie findet man die perfekte Jeans?

5. Immer der gleiche Stil

Einmal ein Modell, immer das Modell? Auch wenn wir unter Punkt zwei gelernt haben, dass wir nicht mit jedem Trend mitgehen sollen – ab und an lohnt es sich, es auch mal mit anderen Jeans-Modellen zu versuchen. Denn nur so kann man feststellen, dass eine Crop-Jeans die neuen Stiefel richtig prima in Szene setzt oder dass man doch mal wieder in die Schlaghose von früher schlüpfen sollte. Daher: Mutig sein und auch mal was Neues ausprobieren!