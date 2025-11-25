Wie funktioniert der All-Jeans Look?

Die klassische Jeanshemd-und-Hosen-Kombination – besser bekannt als Canadian Tuxedo – ist und bleibt ein Dauerbrenner. Macht auch Sinn: So gut wie jeder von uns hat alles dafür schon im Schrank, der robuste Stoff wärmt mindestens so zuverlässig wie der Lieblingssweater, darüber und darunter lässt sich wunderbar layern. Wäre da nur nicht das Ding mit der Abwechslung. Denim on Denim? Schon 100 mal gesehen. Es sei denn … man schaut sich das Styling bei diesen Modeprofis ab.

Eins für alle