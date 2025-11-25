Teilen

  4. Wie funktioniert der All-Jeans Look?
Double Denim

Wie funktioniert der All-Jeans Look?

Wer sich gegen Kälte wappnet, setzt unter dem Mantel gern auf Jeans. Double Denim ist deshalb die perfekte Kombination für Minusgrade – sieht aber oft mehr nach Holzfäller-Look aus als uns lieb ist. Mit diesen Stylinghacks wird das Outfit cool statt robust.

Elisabeth Makitalo an der «Here all night» Party von Demi Lovato in Los Angeles, zeigt wie der Double Denim Look geht.e All Night" Music Video Release Party on September 11, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Demi Lovato)

Elisabeth Makitalo an der «Here all night» Party von Demi Lovato in Los Angeles, zeigt wie der Double Denim Look geht. (Photo by Stefanie Keenan/Getty Images for Demi Lovato)

Getty Images for Demi Lovato

Die klassische Jeanshemd-und-Hosen-Kombination – besser bekannt als Canadian Tuxedo – ist und bleibt ein Dauerbrenner. Macht auch Sinn: So gut wie jeder von uns hat alles dafür schon im Schrank, der robuste Stoff wärmt mindestens so zuverlässig wie der Lieblingssweater, darüber und darunter lässt sich wunderbar layern. Wäre da nur nicht das Ding mit der Abwechslung. Denim on Denim? Schon 100 mal gesehen. Es sei denn … man schaut sich das Styling bei diesen Modeprofis ab. 

Eins für alle

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 15: Jeanette Friis Madsen is seen wearing denim jeans, checkered cropped jacket outside David Koma during London Fashion Week September 2019 on September 15, 2019 in London, England. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Jeanette Madsen mit Patchwork-Jeansjacke.

Getty Images

Falls euch noch das perfekte Denim-Stück zum Kombinieren fehlt, hätte Jeanette Madsen da einen Vorschlag: Mit einer Jacke (oder Hose) in Patchwork-Optik kann man sich die mühsame Suche nach dem perfekten Jeans-Match sparen und sorgt noch dazu für einen hübschen Hingucker. 

Anzug gut, alles gut

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 10: A guest wearing denim blzaer and pants, white ankle boots is seen outside 3.1 Phillip Lim during New York Fashion Week Spring/Summer 2019 on September 10, 2018 in New York City. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Der Denim-Anzug von Elaine Welteroth ist ein Traum aus Jeans. 

Getty Images

Um nochmal zum «Canadian Tuxedo» zurückzukommen: Ursprünglich war der tatsächlich genau das – ein Smoking aus Denim, als Einzelstück von Levi’s für den Sänger Bing Crosby. Das Prinzip dahinter funktioniert auch heute noch wunderbar: Im Anzug-Schnitt wirkt die Jeans-Kombi nicht langweilig, sondern aufregend. Elaine Welteroth machts vor. 

Dreifach hält besser

NEW YORK, NY - OCTOBER 12: Rihanna is seen on October 12, 2017 in New York City. (Photo by Gotham/GC Images)

Rihanna zeigt, wie #denimgoals aussehen. 

GC Images

Die einfachste Möglichkeit, um Double Denim aufregender zu machen? Einfach noch eins drauflegen. Das geht mit Jeans, Hemd und Jacke oder, so wie es Rihanna vormacht, mit einer Kombination von Rock, Jacke und passenden Stiefeln.

The bigger the better

PARIS, FRANCE - OCTOBER 01: Reese Blutstein wears a blue denim oversized jacket with large pockets, a belt, blue denim jeans with patches, a golden and black striped pyramid bag, black quilted shoes, outside Chanel, during Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2020, on October 01, 2019 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Reese Blutstein in Oversize-Denim. 

Getty Images

Die Universallösung für eine spannende Silhouette? Auf Weites setzen und am Ende um alles einen Gürtel schnallen. Reese Blutstein kennt die Zauberformel – und bekommt von uns 100 Punkte fürs Ergebnis.

Schwarz ist das neue Blau

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 25: Christine Centenera is seen outside the Dries Van Noten show during Paris Fashion Week SS20 on September 25, 2019 in Paris, France. (Photo by Daniel Zuchnik/Getty Images)

Christine Centenera weiss um die Wirkung von Schwarz. 

Getty Images

Nein, es müssen nicht immer Blue Jeans sein. Falls Farbe nicht so euer Ding ist oder ihr einfach mal etwas Abwechslung sucht: Christine Centenera ist eure Frau. Ein Denim-Ensemble in Schwarz wirkt automatisch edler als die übliche Variante. XL-Sonnenbrille und dunkle Heels dazu – fertig ist der Femme Fatale Look. 

