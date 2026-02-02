Wie funktioniert die perfekte Capsule Wardrobe?

«Buy less, choose well, make it last», lautet das bekannte Zitat von Mode-Designerin Vivienne Westwood. Es ist der Aufruf, weniger und bewusster zu shoppen und seine Kleider nach dem Kriterium der Langlebigkeit auszuwählen. Derzeit wächst das Bewusstsein nach nachhaltiger und fair produzierter Mode. Viele haben genug vom Überfluss an Billigkleidung und überquellenden Kleiderschränken und sind fasziniert von einem minimalistischen Lebensstil.
Eine Capsule Wardrobe erleichtert vieles
Zum Minimalismus-Trend passt die Capsule Wardrobe. Eine Garderobe, die aus einer kleinen Auswahl an Kleidern besteht, die alle zeitlos und gut miteinander kombinierbar sind. So, dass man möglichst viele Outfits für unterschiedliche Anlässe zur Verfügung hat. Darüber hinaus reichen bei einem gut organisierten Kleiderschrank morgens ein paar Handgriffe – und man ist angezogen. Fertig mit «Ich habe nichts Anzuziehen…».
Es gibt verschiedene Ansätze, wie eine solche Capsule Wardrobe auszusehen hat. Einer davon ist, sich für eine Saison (ca. drei Monate) einen Kleiderschrank mit 37 Teilen zusammenzustellen (Unterwäsche, Sportsachen und Pyjamas ausgeschlossen). In diesem Quartal versucht man mit diesen Kleidern auszukommen und kauft nichts Neues.
Eine Anleitung von Influencerin Madeleine Darya Alizadeh
Ohne genaue Zahlen kommt die Autorin Anuschka Rees in ihrem Buch «Das Kleiderschrankprojekt» aus. Sie gibt eine Anleitung, wie man seinen Stil findet und dementsprechend seine Garderobe zusammenstellt. Ähnlich geht die österreichische Influencerin und Unternehmerin Madeleine Darya Alizadeh vor, die kürzlich einen Online-Guide herausgegeben hat. Diesen kann man kostenlos auf ihrer Seite herunterladen – nicht ganz uneigennützig natürlich. Alizadeh hat eine eigene Modekollektion, die vor allem aus Basic-Teilen besteht. Ihr Guide ist übersichtlich und schön gestaltet, mit integrierten Links zu Videos.
Die Anleitung erfolgt in fünf Schritten:
- Was ist eine Capsule Wardrobe und für wen ist sie geeignet?
- Finde deinen persönlichen Stil
- Plane deine Garderobe
- Entrümpeln
- Stell deine Outfits zusammen
Bis man beim «Fun Part» ankommt, dem Zusammenstellen der Outfits, muss viel analysiert und organisiert werden. Zum Beispiel empfiehlt Alizadeh, ein paar Tage lang jeden Morgen sein Outfit zu fotografieren, um dann anhand der Bilder zu sehen, was man oft trägt – beziehungsweise was nie.
Das Zusammenstellen einer Capsule Wardrobe bedeutet einiges an Aufwand – aber nun ist die ideale Zeit dafür. Jetzt, wo der Frühling die Lust nach ausmisten und erneuern gleich frei ins Haus bringt.