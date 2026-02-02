Wie funktioniert die perfekte Capsule Wardrobe?

Eine Anleitung von Influencerin Madeleine Darya Alizadeh

Ohne genaue Zahlen kommt die Autorin Anuschka Rees in ihrem Buch «Das Kleiderschrankprojekt» aus. Sie gibt eine Anleitung, wie man seinen Stil findet und dementsprechend seine Garderobe zusammenstellt. Ähnlich geht die österreichische Influencerin und Unternehmerin Madeleine Darya Alizadeh vor, die kürzlich einen Online-Guide herausgegeben hat. Diesen kann man kostenlos auf ihrer Seite herunterladen – nicht ganz uneigennützig natürlich. Alizadeh hat eine eigene Modekollektion, die vor allem aus Basic-Teilen besteht. Ihr Guide ist übersichtlich und schön gestaltet, mit integrierten Links zu Videos.

Die Anleitung erfolgt in fünf Schritten: