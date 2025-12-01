Wie Karos Mode und Identität prägen

Dass das Schottenkaro Kraft hat, ist historisch verbrieft. 1747 verboten die Engländer den Schotten, ihre Kilts und Karos zu tragen – der «Dress Act» sollte dazu beitragen, die notorisch widerspenstigen und in den Augen der Briten gefährlichen Schotten zu zähmen und zu entwaffnen. Genützt hat es wenig: Keine fünfzig Jahre später wurde das verhasste Gesetz wieder ausser Kraft gesetzt. Und der Kilt hatte seinen Status als nationales Symbol errungen. Heute tragen die Schotten den Kilt nur noch zu hohen Festen und Feiern. Vor dem mit Lederriemen in der Taille befestigten, in Falten gelegten Tuch wird ein kleines Täschchen getragen. Der sogenannte Sporran ersetzt die Hosentaschen, hält das locker hängende Tuch aber auch dort im Zaum, wo es für den Mann am riskantesten ist, sollte ihm ein Windstoss unter den Rock fahren. Denn bekanntlich trägt man den Kilt «unten ohne» – «commando», wie der Schotte sagt.