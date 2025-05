Die Story dahinter?

Eine generationsübergreifende Verbindung, die weit über Mode hinausgeht: «Meine Mutter hat 1979 ihr erstes Geschäft eröffnet, 2009 haben wir gemeinsam das Kaufhaus Krone in Olten aufgebaut. Seit 2020 führe ich es alleine – und habe in dem Jahr auch mein Label Atelier 1985 gegründet.» Dätwyler, die Medien- und Wirtschaftswissenschaften in Zürich studiert hat, verfolgt eine klare Linie: Mode für Frauen jeden Alters, die langlebig, tragbar und alles andere als austauschbar ist. Die Teile kosten zwischen 100 und 1200 Franken – bewusst gewählt, um Qualität mit fairer Produktion zu vereinen.