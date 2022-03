Trotz Triangel keine Langeweile

Wie man das Bikini-Top anders und aufregend schnürt

Bademodentrends kommen und gehen. Ganz anders verhält es sich bei minimalistischer Schnitten, die ihren Reiz aus dezenten Farbpaletten, sauberen und nahtlosen Schnitten ziehen. Kurzum: Mit klassischer Bademode können wir grundsätzlich nichts falsch machen. In ein Stück zu investieren, das wir in dieser Saison genauso lieben werden wie in den kommenden, macht also Sinn. Zum Beispiel in ein Triangel-Top. Und wer Angst hat, es wird damit langweilig: Wir präsentieren hier die vielen verschiedenen Möglichkeiten, es zu schnüren – von knapp bis knapper geht nicht.