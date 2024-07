Sehr cool wird das Kleid aber erst in Kombination mit dem robusten Barbour-Mantel und den Lederstiefeln. Es war anscheinend nicht richtig matschig und nur ein bisschen nass, darum Leder statt Gummi. Genau wie bei uns in diesem meteorologisch sehr seltsamen Sommer 2024. Alexa hat alle Probleme, die wir zurzeit auch haben, gelöst. Süsses Sommerkleid, regendichtes, aber leichtes Drüber, in dem man nicht schwitzt und das wir auch jederzeit ausziehen können, und dazu feste, aber sexy Stiefel. Wie man so schön sagt: Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung.