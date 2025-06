Wie sieht das denn aus?

Komplett quer! Die junge Frau im legeren Blockstreifen-Polokleid ist die US-Comedian und Schauspielerin Amy Schumer an einem Benefizkonzert im legendären Beacon Theater in New York. Ein ziemlich ungewöhnlicher Bühnenlook für einen Superstar wie Schumer, könnte man denken. Aber die 43-Jährige ist so smart, lustig und talentiert, dass niemand ihr gängige Schönheitsgesetze und Modediktate aufzwingen will. Ja, sie hat ein paar Kilo mehr auf den Rippen und ein rundes Gesicht – Querstreifen machen bekanntlich nicht schlanker. Aber Amy will nicht auf roten Teppichen brillieren. Und wird für ihre Coolness umso mehr gefeiert.