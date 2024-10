Hollywood-Star und Millionärin Gwyneth Paltrow glaubt, sich von diesen irdischen Zwängen befreit zu haben (eventuell mit hilfe ihrer makrobiotischen Diät, die sie unter ihrer Marke Goop propagiert?). Auch während der Fashion Week widersetzt sie sich dem kollektiven Insider-Wettbewerb von Trends und Stilbewusstsein. Nichts gegen eine schöne Jeans, aber sie trägt das Gegenteil davon. Ja, wir wissen, man nennt die Hochwasserlänge «cropped». Aber der Sinn davon ist, Füsse sommerlich sexy in

schönen Sandalen zu zeigen. Leider zeigt uns Gwyneth hier Blendamed-weisse Sneakers aus dem Sanitätshaus. Okay, in Paris müssen Normalsterbliche viel zu Fuss gehen, und da bieten sich bequeme Schuhe an. Aber Gwyneth läuft keine zwei Meter. Den Look ergänzt sie mit der nagelneuen Birkin-Tasche in der unglücklichen Farbe «Blutwurst». Eine Birkin muss etwas Patina mitbringen und die Verbindung zu ihrer Trägerin zeigen. Sonst hat sie keinen Vibe. War dies etwa ein Pressegeschenk? Geschenke haben immer die falsche Farbe. Und was ist mit dem ausgeleierten mausgrauen Pullover? In Kombination mit der Blutwurst-Tasche und den Komfortschuhen mit ergonomischer Sohle ist er eigentlich schon wieder harmonisch. Nun, liebe Gwyneth, du glaubst, durch Meditation eine höhere Ebene als die restliche Menschheit erreicht zu haben. Und du meinst, durch deinen inneren Reichtum und die natürliche Schönheit auf Styling verzichten zu können. Die Fotos aus Paris beweisen: Das ist leider nicht so.