Im Londoner Stadtteil Bethnal Green gibt in jeder Strasse reihenweise Geschäfte mit genau solchen Kleidern. Ein Laden neben dem anderen, zwischen Kebab-Buden. Die ganze Multi-kulti-Gemeinde kauft hier ihre Outfits für besondere Anlässe. Brautmütter, Hochzeitsgäste, Prostituierte. Es gibt alles aus Polyester mit viel Spitze in halluzinogenen Farben. Natürlich kann man dort auch die passenden Accessoires erstehen, so wie Jennifers fleischfarbene Pumps und ihre Clutch Bag. Jennifers Kleid ist sicher nicht aus Bethnal Green, auch wenn es so aussieht. Aber woher dann und wie konnte ihr das passieren? Hatte ihre Stylistin keine Zeit und sie hat sich das Kleid selbst ausgesucht? Warum hat Ben Affleck nichts gesagt, so wie Männer es sagen: Baby, das Kleid geht gar nicht, zieh doch was schlichtes Schwarzes an. Vermutlich ist es ihm egal, oder sie lässt sich nichts sagen. Deswegen funktioniert auch die Beziehung immer wieder nicht. Und eine Sache muss sie wissen: egal wie gut man sonst aussieht, wen man einmal in so einem Look erscheint, ist alles aus. Sie ist eben doch nur Jenny from the Block.