Wie stylt man Oversize richtig?

Oversize ist keine Frage der Körperform

Es mag sein, dass an giraffenartigen Hüninnen alles ein bisschen besser aussieht. Muss aber nicht. Letztendlich ist alles eine Frage der Perspektive. Wer bestimmt schon, was an wem gut aussieht? Nur weil Models in der Regel (leider) noch immer spindeldürr sind, heisst das nicht, dass der kunterbunte Rest von uns ihnen nicht die Show stehlen kann. Ausserdem: Vielleicht wünschen sich die Giraffen nichts mehr als ein bisschen mehr Schmackes an den Fohlenbeinen.

Warum soll ein weites Hemd zur Baggy Jeans nur über knochigen Hüften richtig cool wirken? Warum soll jemand, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat, nur Körperbetontes tragen dürfen? Diese Regeln machen schlichtweg keinen Sinn. Oversize kann schlank machen, unter Oversize kann man sich verstecken, wenn man will. Oversize ist bequem und macht folglich Spass.