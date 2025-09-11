Wie trägt man ein Bandana?

Es gibt wohl kaum jemanden, der das ikonische Tuch mit dem Paisleymuster in seiner Jugendzeit nicht schon mal selbst um den Hals oder als Haarschmuck getragen und dabei innig geliebt hat. Irgendwann ist es aber von der Bildfläche verschwunden und fast in Vergessenheit geraten – aber eben, nur fast! Die Liebe zwischen uns und dem Bandana ist neu entfacht und lässt uns in Erinnerungen schwelgen. Genau die haben uns jetzt zu frischen Styling-Ideen inspiriert: Bevor das trendige Accessoire von Hip-Hop-Stars wie 2Pac oder Aaliyah in den 90ern zu Baggy-Jeans und Sport-Tank-Tops kombiniert wurde, erkannte Jane Birkin im farbigen Bandana ein schickes Extra, um ihren Picknick-Korb aufzupeppen.
Das Bandana am Korb
Das Bandana am Hals
Zwei Jahre später trug Farrah Fawcett als Jill Munroe in «Charlie’s Angels» das Bandana lässig um den Hals geknotet, um Verbrecher aufzuspüren.
Das Bandana im Piraten-Style
Und dann begann die Zeit, als das Bandana vom Kopf nicht mehr wegzudenken war: Als 25-Jähriger trug Brad Pitt ein rosarotes Modell als Kopftuch zu gelbem Shirt und grauen Jogging-Hosen – können wir da bitte ein Comeback haben?!
Das Bandana mit Schleifchen für die ganz Harten
Auch 2Pac schien der Look zu gefallen. Er hat das Bandana kurzerhand um die Stirn geknotet und zu seinem unverkennbaren Signature-Piece gemacht.
Das Bandana als Stirnband
Auch wenn Aaliyah hier Basketball spielt – glaubt uns, ihr Bandana nahm der RnB-Star auch mit auf den roten Teppich.
Das Bandana als Top
Beyoncé stylte das Bandana zum Top um – eine Variante, die gerade die Instagram-Welt erobert und diesen Sommer wohl noch häufiger zu sehen sein wird.
Und heute? Wickeln wir es um die It-Sandale des Sommers
Ein weiterer Trend, der zurzeit über unsere Handy-Bildschirme flitzt, sind Sandalen, deren Riemen mit Bandanas dekoriert werden. Das Halstuch hat einen weiten Weg hinter sich – hat seine alte Frische aber keinesfalls verloren. Im Gegenteil: Das Revival des Bandanas könnte nicht besser gelungen sein!