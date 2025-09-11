Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Style
  3. Fashion
  4. Wie trägt man ein Bandana?
6 Tragevarianten

Wie trägt man ein Bandana?

Unsere Grosseltern hatten recht: Damals war alles besser. Als J.Lo noch mit P.Diddy knutschte, Aaliyah und 2Pac noch unter uns weilten und Bandanas das It-Piece schlechthin waren, war die Welt noch eine bessere. Das meiste davon können wir nicht mehr zurückholen – aber eine Sache eben doch.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Es gibt viele Varianten ein Bandana zu tragen - wie es euch gefällt lautet das Motto.

Es gibt viele Varianten ein Bandana zu tragen - wie es euch gefällt lautet das Motto.

Unsplash/Isaac Castillejos

Es gibt wohl kaum jemanden, der das ikonische Tuch mit dem Paisleymuster in seiner Jugendzeit nicht schon mal selbst um den Hals oder als Haarschmuck getragen und dabei innig geliebt hat. Irgendwann ist es aber von der Bildfläche verschwunden und fast in Vergessenheit geraten – aber eben, nur fast! Die Liebe zwischen uns und dem Bandana ist neu entfacht und lässt uns in Erinnerungen schwelgen. Genau die haben uns jetzt zu frischen Styling-Ideen inspiriert: Bevor das trendige Accessoire von Hip-Hop-Stars wie 2Pac oder Aaliyah in den 90ern zu Baggy-Jeans und Sport-Tank-Tops kombiniert wurde, erkannte Jane Birkin im farbigen Bandana ein schickes Extra, um ihren Picknick-Korb aufzupeppen.   

Das Bandana am Korb

CANNES, FRANCE - MAY: Serge Gainsbourg and Jane Birkin on the beach in Cannes during the Film Festival in 1974 in Cannes, France. (Photo by Gilbert TOURTE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Jane Birkin mit Serge Gainsbourg am Strand von Cannes während des Film Festivals 1974.

Gamma-Rapho via Getty Images

Das Bandana am Hals

Zwei Jahre später trug Farrah Fawcett als Jill Munroe in «Charlie’s Angels» das Bandana lässig um den Hals geknotet, um Verbrecher aufzuspüren. 

UNITED STATES - NOVEMBER 09: CHARLIE'S ANGELS - "Consenting Adults" - Season One- 11/9/76 Kate Jackson, Jaclyn Smith, and Farrah Fawcett. (Photo by Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images)

Die bessere Halskette? Farrah Fawcett war wohl der Ansicht!

Walt Disney Television via Getty

Das Bandana im Piraten-Style

Und dann begann die Zeit, als das Bandana vom Kopf nicht mehr wegzudenken war: Als 25-Jähriger trug Brad Pitt ein rosarotes Modell als Kopftuch zu gelbem Shirt und grauen Jogging-Hosen – können wir da bitte ein Comeback haben?!

LOS ANGELES - CIRCA 1988: Actor Brad Pitt poses for a portrait wearing a bandana, sunglasses, a tank top, sweat pants and tennis shoes in circa 1988 in Los Angeles, Ca lifornia. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images)

Brad Pitt als frischgebackener Schauspieler 1988.

Getty Images

Das Bandana mit Schleifchen für die ganz Harten

Auch 2Pac schien der Look zu gefallen. Er hat das Bandana kurzerhand um die Stirn geknotet und zu seinem unverkennbaren Signature-Piece gemacht. 

CHICAGO - MARCH 1994: Rapper Tupac Shakur poses for photos backstage after his performance at the Regal Theater in Chicago, Illinois in March 1994. (Photo By Raymond Boyd/Getty Images)

Coolness in Person: Tupac bei einem Auftritt 1994.

Getty Images

Das Bandana als Stirnband

Auch wenn Aaliyah hier Basketball spielt – glaubt uns, ihr Bandana nahm der RnB-Star auch mit auf den roten Teppich.

Singer/actress Aaliyah wearing basketball uniform at MTV's Rock N Jock benefit. (Photo by Mirek Towski/DMI/The LIFE Picture Collection via Getty Images)

Die Sängerin und Schauspielerin Aaliyah, 1996.

The LIFE Picture Collection via

Das Bandana als Top

Beyoncé stylte das Bandana zum Top um – eine Variante, die gerade die Instagram-Welt erobert und diesen Sommer wohl noch häufiger zu sehen sein wird.

LONDON - JULY 9: American pop group "Destiny's Child" perform on stage at "Party In The Park" held at Hyde Park on July 9, 2000 in London. (Photo by Dave Hogan/Getty Images)

Beyoncé mit Destiny's Child 2000 in London.

Getty Images

Und heute? Wickeln wir es um die It-Sandale des Sommers

Ein weiterer Trend, der zurzeit über unsere Handy-Bildschirme flitzt, sind Sandalen, deren Riemen mit Bandanas dekoriert werden. Das Halstuch hat einen weiten Weg hinter sich – hat seine alte Frische aber keinesfalls verloren. Im Gegenteil: Das Revival des Bandanas könnte nicht besser gelungen sein!

Von Style vor 55 Minuten
Themen per E-Mail folgen
#Fashion
#Trend
#Mode
#Lifestyle
Mehr anzeigen