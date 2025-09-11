Wie trägt man ein Bandana?

Es gibt wohl kaum jemanden, der das ikonische Tuch mit dem Paisleymuster in seiner Jugendzeit nicht schon mal selbst um den Hals oder als Haarschmuck getragen und dabei innig geliebt hat. Irgendwann ist es aber von der Bildfläche verschwunden und fast in Vergessenheit geraten – aber eben, nur fast! Die Liebe zwischen uns und dem Bandana ist neu entfacht und lässt uns in Erinnerungen schwelgen. Genau die haben uns jetzt zu frischen Styling-Ideen inspiriert: Bevor das trendige Accessoire von Hip-Hop-Stars wie 2Pac oder Aaliyah in den 90ern zu Baggy-Jeans und Sport-Tank-Tops kombiniert wurde, erkannte Jane Birkin im farbigen Bandana ein schickes Extra, um ihren Picknick-Korb aufzupeppen.

Das Bandana am Korb