Wie wird die Skinny-Jeans 2026 gestylt?

Einst machten uns Skinny Jeans mit ihrem unkonventionellen Schnitt so wunderbar rebellisch. Heute, nachdem sie den Markt förmlich überschwemmt haben, erinnert uns bei ihrem Anblick leider rein gar nichts mehr an Legenden wie Mick Jagger oder Kate Moss. Nein, inzwischen ist die hautenge Hose in Kombination mit Blüschen, High Heels oder engen Tops langweiliger Mainstream, an dem wir uns satt gesehen haben.