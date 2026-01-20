Wie wirken unsere Beine länger?

Wie oft habt ihr schon auf eurem Bett gesessen und gedacht «Ach Mensch, ich wünschte, ich hätte kürzere Beine und einen längeren Oberkörper». Eben. Macht keiner. Egal welche Körperform oder Grösse, wie jung oder alt, oder wie lang oder kurz eure Beine bereits sind – die meisten von uns würden sich über die Illusion ellenlanger Exemplare nicht beschweren. Das Gute ist: Auch wenn wir an der tatsächlichen Länge effektiv nichts verändern können, lässt sich optisch, ohne dass wir uns – Achtung, es folgt ein Wahnsinns-Wortwitz – ein Bein ausreissen müssen, so einiges machen.

Überlänge wählen