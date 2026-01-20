Teilen

  Wie wirken unsere Beine länger?
Hoch hinaus

Wie wirken unsere Beine länger?

Ihr habt keine #Legsfordays, sondern maximal Legs für ein paar Minuten? Oder ihr wollt aus einem Tag lieber eine ganze Woche machen? Alles kein Problem, wenn ihr wisst, was ihr dazu braucht. Keine Angst, wir meinen keine OP. Wir sprechen von ein paar simplen Styling-Tricks, um ganz genau zu sein.

Instant längere Beine? Gibts mit diesen 7 Tricks

Wer mit langen Beinen durchs Leben geht, kommt schneller voran? Nee … es reicht, wenn sie lang aussehen!

Getty Images

Wie oft habt ihr schon auf eurem Bett gesessen und gedacht «Ach Mensch, ich wünschte, ich hätte kürzere Beine und einen längeren Oberkörper». Eben. Macht keiner. Egal welche Körperform oder Grösse, wie jung oder alt, oder wie lang oder kurz eure Beine bereits sind – die meisten von uns würden sich über die Illusion ellenlanger Exemplare nicht beschweren. Das Gute ist: Auch wenn wir an der tatsächlichen Länge effektiv nichts verändern können, lässt sich optisch, ohne dass wir uns – Achtung, es folgt ein Wahnsinns-Wortwitz – ein Bein ausreissen müssen, so einiges machen. 

Überlänge wählen

Victoria Beckham

Victoria Beckham trägt ihre Hosen gerne lang. 

GC Images

Bestes Beispiel: Victoria Beckham. Beim 1,63 Meter grossen Ex-Spice-Girl kommen immer mal wieder Zweifel auf, ob sie tatsächlich Füsse besitzt oder einfach über den Boden schwebt – denn oft bekommt man ihre stets in Heels verpackten Exemplare nicht zu Gesicht. Die Beine ihrer Wide-Leg-Hosen sind einfach zu lang. Und ihre eigenen sehen dadurch ebenfalls so aus. 

Füsse strecken

MILAN, ITALY - FEBRUARY 21: A guest wears sunglasses, a brown turtleneck oversized wool pullover with flared sleeves, a skirt, a Prada bag, salmon-colored padded leather sandals, outside Sportmax, during Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021 on February 21, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Die nudefarbenen Schuhe (und der Rest des monochromen Looks, dazu kommen wir gleich) strecken die Beine. 

WireImage

Mal angenommen, ihr seid nicht Victoria Beckham, euch der Existenz eurer Füsse bewusst und wollt sie der Menschheit gern zeigen: Nudefarbene Schuhe sind eine super Wahl, um zeitgleich eure Beine länger wirken zu lassen. Durch die einheitliche Farbe von Haut und Schuh wirkt euer Fuss wie die Verlängerung des Beins (was er ja irgendwie auch ist). Extrapunkte und Zentimeter gibt es für Modelle mit Absatz, spitzer Zehenkappe oder für alles, was am Spann weit ausgeschnitten ist und viel Haut zeigt. Sprich: Sandaletten, Mules oder durchsichtige PVC-Exemplare.

Auf High Waist setzen

PARIS, FRANCE - MARCH 03: Camille Charriere, wearing a blue knitted top, black leather midi skirt, yellow Miu Miu bag and white heels, is seen outside Miu Miu, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2020/2021 : Day Nine on March 03, 2020 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)

Camille Charriere muss sich auch beim Midi-Rock keine Sorge um kurze Beine machen: Die hohe Taille gleicht den Schnitt aus. 

Getty Images

Ja, das ist irgendwie selbsterklärend, aber höhere Taille = optisch längere Beine. Was darunter passiert, spielt dann gar keine so grosse Rolle mehr: Jeans, Stoffhosen, Maxiröcke, Minis – geht alles. Hauptsache, es fängt weit oben an. Wenn ihr ein Kleid oder einen Jumpsuit tragt, tuts auch ein Gürtel in der Taille.

Go monochrome

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: Camila Coelho wears sunglasses, a white long blazer jacket, a white lace mesh turtleneck top, flared pants, pointy shoes, a clutch, outside Ralph & Russo, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2020/2021, on February 28, 2020 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Da wären wir: Monochrome Looks sind der Shit, wenn ihr euren Beinen (und dem ganzen Körper) einen Längen-Push geben wollt.

Getty Images

Menschen sind sehr visuell geprägte Wesen. Sehen wir etwas, das komplett in einer Farbe daherkommt, denkt unser Kopf, es ist eins. Er unterteilt dann auch Menschen nicht mehr zwingend in Unter- und Oberkörper. Wenn ihr also von Kopf bis Fuss auf eine Farbfamilie oder gleich denselben Ton setzt, wirken nicht nur eure Beine länger, sondern ihr insgesamt grösser.

Tiger spielen

MILAN, ITALY - FEBRUARY 21: Tiffany Hsu, wearing a white top, blue striped long blazer with matching pants, white heels and black bag, is seen outside Tod's show, during Milan Fashion Week Fall/Winter 2020-2021 on February 21, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)

Tiffany Hsu weiss: Längsstreifen strecken.

Getty Images

Ja, die Sache mit den Querstreifen in der Mode ist eine nervige, nie enden wollende Diskussion. Die einen sagen, horizontale Streifen machen breit, die anderen finden das totalen Blödsinn. Worauf sich aber alle einigen können: Längsstreifen strecken, vor allem wenn sie Platz haben. Gross und powerful – der Nadelstreifen-Look ist nicht umsonst so berühmt geworden.

Oben croppen

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 28: Emili Sindlev wears a pearl beaded necklace, a cropped jacket, a black skirt, yellow bejeweled pointy boots, a silver Chanel quilted bag, outside Alessandra Rich, during Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2020/2021, on February 28, 2020 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)

Bei Emili Sindlev fällt das Oberteil kürzer aus – und siehe da: Legs for Days.

Getty Images

Das Pendant zur hohen Taille ist das kurze Oberteil. Denn wer den Oberkörper «minimiert», gibt dem unteren Teil mehr Platz und Länge. Kombiniert man dann noch beides miteinander, kommen wir den optisch nicht enden wollenden Beinen schon sehr nahe.

Beine freilegen

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: ChloÃ© Harrouche is seen wearing two tone coat outside Self-Portrait during New York Fashion Week September 2019 on September 07, 2019 in New York City. (Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Chloé Harrouche zeigt Bein – das ist ziemlich lang. 

Getty Images

Das mit den langen, weiten Hosen ist einfach nicht so euer Ding? Macht nichts, ihr könnt auf all den Stoff verzichten. Kurze Röcke und Shorts lassen dem Bein viel Platz zum Rausschauen. Und mehr Präsenz = mehr Länge. Bietet sich besonders im kommenden Frühling und Sommer dann an. 

Von Style vor 1 Stunde
