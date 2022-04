Weiss in der Grauzone

Wir heiraten jetzt farbenfroh – und schwarz

Zuckersüss und weiss – darin fühlt sich nicht jede*r wohl. Ein Grund, warum weisse Hochzeitskleider immer weniger zum Standard gehören. Die Nachfrage danach, farbig oder sogar schwarz zu heiraten, steigt. Wir heiraten also wieder so wie damals. Das Brautkleid war nämlich nicht immer blütenrein. Ein Blick in die Geschichte und einer auf die modischsten Eheschliessungen von heute.