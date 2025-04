Heute ist noch nicht alles überstanden, sondern eher zu einem Dauerzustand geworden. «Dieser Zustand ruft in uns den Wunsch hervor, ausserhalb der Vernunft zu agieren», weiss Stetter. «Das geht mit Trends einher wie Eskapismus und Sehnsucht nach Kitsch. Diese Sehnsucht nach Kitsch manifestiert sich aktuell auch in Filmen, Serien und der Musikbranche. Das Schöne wird wieder bedeutsamer und wir möchten uns ein bisschen von der Realität distanzieren, in die Höhe gehen.» Wenn auch höhenmässig nur in kleinen Schritten, ganz abzuheben trauen wir uns (noch) nicht. So sind die Kitten Heels ein guter Kompromiss für einen nicht ganz so waghalsigen Schritt in den Aufbruch. Bitten Stetter nennt den Kitten Heel das Einsteigermodell «für ein bisschen eskapistische, ausgefallenere und unbequemere Mode. Es ist ja auch eine unbequeme Zeit.»