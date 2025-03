Peep-Toes sind der Schuhtrend 2025

Die ikonischen Schuhe mit offener Zehenpartie erlebten ihre ersten Höhepunkte in den 1940er- und 1950er-Jahren. Damals galten sie als Inbegriff femininer Eleganz. Nach einem weiteren Comeback in den 2010er-Jahren verschwanden sie einige Zeit von der Bildfläche – bis jetzt. 2025 sind Peep-Toes wieder da und überzeugen in verschiedenen Designs und Varianten. Ob als High Heels, Pumps oder Mules: Die neuen Modelle überzeugen mit einer gelungenen Mischung aus Nostalgie und modernem Chic.