In der aktuellen Kapselkollektion kommt die Farbe Grün häufig vor. Warum?

Grün ist meine Lieblingsfarbe und ich wollte sie als «grünen Faden» durch die gesamte Kollektion ziehen. In jedem Kleidungsstück findet sich etwas Grünes, sei es im Stoff, in der Stickerei, im Logo oder in der Verpackung.