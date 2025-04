Gedanken über Leben und Tod

So bin ich vor einiger Zeit in ein ziemliches Fettnäpfchen getreten, als ich bei einem Besuch in einem Lokal in meinem Heimatort eine Dame fragte, ob sie mit meinem Vater zur Schule gegangen sei. «Na hör mal, ich bin doch einiges jünger!», meinte sie. Erst da ging mir auf, dass mein Vater heute ja 78 wäre, und nicht mehr 60, wie sie. Er hätte sich krumm gelacht darüber. Die Tatsache, dass er zumindest in meinem Kopf nie älter wird, fände er sicherlich recht schmeichelhaft.