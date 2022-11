Exklusives Dinner in der Masoala Halle für zwei Personen im Wert von CHF 400

Ein Kurztrip in tropische Gefilde klingt nach willkommener Abwechslung zum Dezember-Grau? Dann lasst euch in die exotische Welt des Masoala Regenwalds entführen. In der grünen Lunge Zürichs erleben die Zoo-Besucher Tiere inmitten ihres natürlichen Lebensraums. Wir verlosen ein exklusives Dinner für zwei Personen in der Masoala Halle im Zoo Zürich im Wert von CHF 400.